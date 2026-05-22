Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Севиндж Фаталиева считает, что в условиях, когда мир столкнулся с вооруженными конфликтами, гуманитарным кризисом, вынужденным переселением и разрушением целых сообществ, становится очевидным, что восстановление не может ограничиваться исключительно строительством дорог, зданий и инфраструктуры.

Об этом парламентарий сказала во время панельной дискуссии «Женщины, возрождающие надежду: жилье, инклюзивность и устойчивые сообщества на постконфликтных территориях», которая состоялась в рамках WUF13 в Баку.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы постконфликтного восстановления, возвращения населения на освобожденные территории, формирования устойчивых городских сообществ и роли женщин в процессах миростроительства и социальной устойчивости.

«Речь идет прежде всего о восстановлении нормальной жизни, доверия, чувства безопасности и надежды. И очень часто именно женщины первыми начинают этот процесс», — подчеркнула депутат.

Фаталиева отметила, что в постконфликтных обществах женщины берут на себя огромную ответственность — защищают семьи, заботятся о детях и пожилых людях, сохраняют образование, культуру и человеческие связи даже в самых сложных условиях.

«Пока государственные институты только восстанавливаются, женщины уже начинают возрождать сообщества — шаг за шагом, семью за семьей. Именно поэтому сегодня женщины не должны рассматриваться исключительно как жертвы конфликтов или пассивные получатели гуманитарной помощи. Женщины являются лидерами восстановления, миростроительства и социальной устойчивости», — сказала она.

Депутат напомнила, что данный подход полностью отражен и в международной повестке. Она подчеркнула, что ООН неоднократно заявляла: устойчивый мир и развитие невозможны без полноценного участия женщин. В частности, резолюция Совета безопасности ООН 1325 прямо предусматривает участие женщин на всех этапах миростроительства и постконфликтного восстановления — не символически, а в качестве полноценных участников принятия решений.

Особое внимание в выступлении было уделено взаимосвязи между Целью устойчивого развития №5 — гендерным равенством — и Целью устойчивого развития №11 — устойчивыми и безопасными городами и сообществами.

«Города не могут быть по-настоящему устойчивыми, если женщины и девочки не чувствуют себя в них безопасно, если они не представлены в процессах принятия решений и не участвуют полноценно в восстановлении городской среды», — подчеркнула парламентарий.

По ее словам, женщины должны участвовать в формировании городов не только как жители, но и как архитекторы, урбанисты, инженеры, предприниматели, представители власти и лидеры местных сообществ.

«Когда мы исключаем женщин из процессов городского планирования, мы теряем половину талантов, половину идей и половину потенциала общества. Но когда женщины участвуют в формировании городской среды, города становятся более безопасными, инклюзивными и устойчивыми для всех», — сказала Фаталиева.

В ходе выступления депутат также подробно остановилась на масштабном процессе восстановления освобожденных территорий Азербайджана.

«Для Азербайджана это не просто восстановление разрушенного. Речь идет о создании фактически новой модели развития с нуля. Сегодня в стране строятся “умные города” и “умные села”, внедряются цифровые технологии, решения в сфере зеленой энергетики и современная инфраструктура», — отметила она.

В качестве примеров были приведены Агалы в Зангилане, Физули и другие населенные пункты, где реализуются современные модели устойчивого развития.

При этом депутат подчеркнула, что самое важное — это восстановление жизни и возвращение людей на родные земли после десятилетий вынужденного переселения.

«Настоящее восстановление начинается не тогда, когда построены дороги и здания, а тогда, когда возвращаются люди. Когда во дворах снова звучит детский смех, когда семьи вновь чувствуют безопасность, а женщины получают возможность работать, развивать бизнес, получать цифровое образование и активно участвовать в развитии своих регионов. Именно так формируется долгосрочная стабильность», — заявила она.

Отдельно была затронута тема экономического вовлечения женщин и их роли в обеспечении устойчивого развития.

«Без женской занятости, предпринимательства и цифровых навыков устойчивое восстановление невозможно. Потому что устойчивость — это не только физическая инфраструктура. Это социальная, экономическая и человеческая устойчивость», — подчеркнула депутат.

По словам Фаталиевой, сегодня женщины становятся также важной движущей силой «зеленого перехода», активно продвигая экологическую ответственность, устойчивый образ жизни и инициативы в сфере возобновляемой энергетики.

В завершение выступления депутат затронула международную концепцию «Восстановить лучше, чем было».

«Этот принцип должен иметь более глубокий смысл. Строить лучше — это не просто возводить новые здания или современные небоскребы. Это значит строить более инклюзивные, гуманистические и устойчивые общества, где каждый человек чувствует себя защищенным, услышанным и уважаемым. И это невозможно без полноценного участия женщин на всех уровнях принятия решений», — подчеркнула она.

По словам парламентария, поддержка женского лидерства в восстановлении городов и развитии местных сообществ является не второстепенным социальным вопросом, а стратегической необходимостью для устойчивого мира.

«Мир строится не только за столом переговоров и не только через политические соглашения. Мир строится тогда, когда люди возвращаются домой, когда дети возвращаются в школы, когда женщины чувствуют безопасность и видят будущее для своих семей и детей», — заявила Фаталиева.

«Инклюзивное восстановление городов — это не только вопрос урбанистики. Это вопрос миростроительства. Потому что, восстанавливая города, женщины восстанавливают не только инфраструктуру. Они восстанавливают доверие, сообщества и, самое главное, надежду», — резюмировала депутат.