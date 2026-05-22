В Европарламенте прозвучала неожиданно жесткая критика в адрес Брюсселя после решения Азербайджана приостановить сотрудничество с Euronest. Во время дебатов сразу несколько депутатов открыто признали стратегическую важность Баку для Европы, предупредив ЕС о риске окончательно потерять влияние на Южном Кавказе и в Центральной Азии, сообщает Minval Politika.

Особенно резонансным стало выступление депутата Европарламента Кристиана Василе Терхеса, который фактически обвинил Европарламент в политической незрелости и идеологическом давлении.

«Этот постоянный морализаторский тон, эта одержимость идеологическим осуждением — это не внешняя политика. Это политическая незрелость и геополитическое самоубийство», — заявил он.

По словам Терхеса, Азербайджан давно вышел за рамки статуса «обычного партнера» ЕС и играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.

«Азербайджан жизненно важен для энергетической безопасности и транспортной связности Европы. Азербайджан помог Европе сократить зависимость от российского газа и энергоресурсов, а также поставлял топливо и гуманитарную помощь Украине. Это конкретные действия, а не просто заявления», — подчеркнул депутат.

Он предупредил, что политика давления на Баку может дорого обойтись самому Евросоюзу.

«Отталкивать такие страны, как Азербайджан, — это не только безответственно, но и геополитически саморазрушительно», — заявил Терхес.

Не менее жестко высказался депутат Лукас Зипер, назвав кризис вокруг Азербайджана симптомом внутреннего раскола самой Европы.

«Приостановка парламентских отношений между Европой и Азербайджаном — это не дипломатическая сноска. Это предупреждение для Евросоюза», — сказал он.

По его словам, ЕС пытается одновременно вести две противоречащие друг другу внешние политики: прагматичную — через Еврокомиссию, и идеологическую — через Европарламент.

«Мы не можем одновременно говорить стране: “Вы незаменимый стратегический партнер Европы”, — и в то же время политически демонстрировать, что она находится вне круга приемлемых государств», — подчеркнул Зипер.

Депутат Томаш Фрёлих и вовсе предупредил Европу о новом ударе по энергетической безопасности.

«Если мы продолжим играть с Азербайджаном в подобные игры, Европа получит еще один удар по своей энергетической безопасности», — заявил он.

Фрёлих открыто признал, что европейская промышленность критически зависит от азербайджанского газа.

«Трубопроводный газ из Азербайджана — это то, без чего европейская промышленность просто не сможет обойтись. Мы сами отказались от российского газа, а американский СПГ гораздо дороже», — отметил депутат.

При этом он раскритиковал политику морального давления со стороны ЕС.

«Моральный империализм способен лишь разрушить нашу промышленность, наше благосостояние и уровень жизни в Европе», — заявил Фрёлих.

Одним из самых эмоциональных стало выступление депутата Анжелин Фюре, которая фактически призвала Брюссель прекратить «читать лекции» Азербайджану.

«Прекратите эту “дипломатию заявлений”, прекратите поучать мир и читать лекции. Дайте странам самим заниматься своими делами и начните проводить взрослую, реальную политику», — заявила она.

Фюре также признала, что Европа постепенно теряет влияние в стратегически важном регионе.

«С точки зрения геоэкономики Европа оказывается в изоляции, а архитектура Центральной Азии формируется без нас», — подчеркнула депутат.

В свою очередь Тьерри Мариани заявил, что Европарламент рискует сорвать исторический шанс на мир между Баку и Ереваном.

«Сегодня мы переживаем исторический момент. Азербайджан президента Ильхама Алиева и Армения премьер-министра Никола Пашиняна ведут переговоры», — отметил он.

Мариани напомнил, что после возвращения Карабаха азербайджанская армия остановилась на международно признанных границах Армении.

«Карабахские земли были возвращены, однако азербайджанская армия остановилась на границах — и это очень важно отметить», — подчеркнул депутат.

Он также резко раскритиковал новые антиазербайджанские резолюции Европарламента.

«Мир на Кавказе будет достигнут не благодаря вмешательству Европарламента, а благодаря переговорам внутри самого региона. Мы можем поддержать этот процесс, но не должны его отравлять», — заявил Мариани.