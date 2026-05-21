Украина готова применять превентивные меры в ответ на угрозы со стороны Беларуси и приграничных регионов России. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в обращении.

Зеленский предупредил белорусского лидера Владимира Лукашенко и Россию о готовности Киева действовать на опережение.

«У нас есть возможность для укрепления, есть возможность и превентивно работать в отношении российских территорий – оттуда может исходить угроза, – и в отношении фактического руководства Беларуси, которое должно быть в тонусе, то есть реально ощущать, что будут последствия, если будут агрессивные действия против Украины, против наших людей», – сказал украинский лидер.

Он также напомнил, что «Украина четко помнит события начала полномасштабного вторжения».

«Мы не забудем этого. Украинские Силы обороны, Силы безопасности, наши разведки знают, какие угрозы и как реагировать, реагировать справедливо, безусловно», – резюмировал глава государства.

Ранее Лукашенко заявил, что готов провести встречу с Зеленским «в любой точке Беларуси или Украины», если украинский лидер «хочет о чем-то поговорить или посоветоваться».