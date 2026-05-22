Премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически отверг право азербайджанцев, изгнанных со своих исторических земель в Западном Азербайджане, на возвращение. Более того, он заявил, что при его власти этот вопрос не будет даже обсуждаться.

«Я даю гарантии… Не будет и вопроса о возвращении в Карабах, не будет и вопроса о возвращении в Нахичевань, не будет и темы о возвращении в Баку, не будет и темы о возвращении в Сумгаит, не будет и темы о возвращении в Евлах и Кировабад, не будет и темы о возвращении в Геташен и так далее», — заявил Пашинян.

Таким образом, армянский премьер публично дал понять, что Ереван не намерен признавать право сотен тысяч азербайджанцев, изгнанных из Армении в конце 1980-х годов, на возвращение в свои дома.