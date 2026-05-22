Следственный комитет Армении заявил о новых эпизодах подкупа избирателей, связанных с блоком «Сильная Армения».

По версии следствия, представители политической силы, включая сторонника блока и руководителя офиса партии в общине Ани, раздавали избирателям денежные средства в размере от 70 до 200 тысяч драмов в обмен на голосование на выборах.

Антикоррупционный комитет также сообщил о других случаях нарушений, связанных с организацией электоральной поддержки. Отдельно отмечается, что, по данным ведомства, за поездки на выборы и голос в поддержку «Сильной Армении» с обеспеченных представителей армянской общины России требуют около 160 тысяч рублей (примерно 2 тысячи долларов).

Следствие утверждает, что в схемах мог быть задействован представитель блока, связанный с бизнесменом Самвелом Карапетяном.