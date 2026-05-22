США и Иран в ближайшие часы могут объявить о подписании соглашения об урегулировании конфликта, достигнутого при посредничестве Пакистана. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным источников, документ предусматривает полное прекращение огня на суше, море и в воздухе, отказ от атак на инфраструктуру и остановку военных и информационных операций. Стороны также обязуются уважать суверенитет друг друга и не вмешиваться во внутренние дела.

Отдельный пункт касается обеспечения свободного судоходства в Персидском и Оманском заливах, а также в Ормузском проливе. В обмен на выполнение условий США готовы поэтапно снять санкции с Ирана. Соглашение вступит в силу после официального подтверждения обеими сторонами.