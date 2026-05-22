Компания SpaceX отменила тестовый пуск нового прототипа ракеты «Старшип» с космодрома в Техасе, следует из трансляции, которая велась в соцсетях компании 21 мая.

Перед стартом обратный отсчет несколько раз останавливали. Полностью запуск отменили за 28 секунд до взлета из-за технической неполадки.

Глава SpaceX Илон Маск сообщил, что запуск отменили из-за того, что не втянулся гидравлический палец (штифт), удерживающий стрелу стартовой башни. Маск добавил, что, если неисправность устранят, то ракету вновь попытаются запустить 22 мая.