На Бакинском олимпийском стадионе проходит церемония закрытия WUF13.

Специальный корреспондент Minval Politika Зарина Оруджалиева поделилась впечатлениями от форума, отметив высокий уровень организации мероприятия.

По ее словам, WUF13 в Баку стал одним из самых хорошо организованных международных мероприятий, проходивших в Азербайджане за последние годы. Организаторы продумали всё до мелочей — от логистики и навигации до работы волонтеров, технического сопровождения и атмосферы на площадке.

«Тысячи гостей, десятки панелей, выставок и встреч. И при этом — четкая организация, без хаоса и суеты», — отметила Оруджалиева.

Она подчеркнула, что особое впечатление произвело внимание к деталям и комфорту участников. Для гостей были организованы трансфер, работа медиа, качественные павильоны и высокий уровень координации.

«Никто не остался без внимания. Даже самые маленькие участники получили подарки от организаторов», — рассказала корреспондент.

По словам Оруджалиевой, форум был организован настолько качественно, что «даже немного жаль осознавать, что 22 мая состоится его закрытие».