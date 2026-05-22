ВОЗ зафиксировала еще один случай заражения хантавирусом среди эвакуированных с лайнера MV Hondius, и общее число заболевших достигло 12, заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Сегодня Нидерланды подтвердили еще один случай заболевания у члена экипажа, сошедшего на берег на Тенерифе, который был репатриирован в Нидерланды и с тех пор находится в самоизоляции. В настоящий момент известно о 12 случаях заболевания и 3 случаях смерти», – сказал он на брифинге для журналистов в Женеве.

Глава ВОЗ также обратил внимание на то, что с 2 мая, когда организация впервые сообщила о вспышке хантавирусной инфекции, новых летальных исходов, связанных с заболеванием, зафиксировано не было.