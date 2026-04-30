Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с главой парламентской лиги дружбы Японии с Казахстаном Ясутоши Нишимурой, сообщает Акорда.

Стороны обсудили развитие межпарламентских отношений и перспективы сотрудничества. Токаев отметил важность Японии как ключевого партнера в Азии и подчеркнул необходимость реализации договоренностей, достигнутых во время визита в Токио.

Он также сообщил, что следующий саммит «Центральная Азия – Япония» пройдет в Астане, подготовка к нему уже началась. Нишимура подтвердил готовность японского парламента к расширению взаимодействия с Казахстаном.