Психические расстройства стали самой распространённой причиной проблем со здоровьем, обогнав сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в научном журнале The Lancet.

Согласно данным исследования, в мире насчитывается около 1,2 млрд людей с психическими заболеваниями — почти вдвое больше, чем 30 лет назад. Анализ охватил 204 страны и стал самым масштабным за всю историю подобных наблюдений.

Наиболее уязвимыми к психическим расстройствам оказались женщины и подростки в возрасте от 15 до 19 лет.

Самыми распространёнными диагнозами названы тревожные расстройства, число которых с 2019 года выросло на 47%, а также тяжёлая депрессия — рост составил 24%. Учёные отмечают, что пик увеличения числа диагнозов пришёлся на период после пандемии COVID-19.

При этом, как подчёркивается в исследовании, лишь около 9% людей с тяжёлой депрессией получают минимально адекватное лечение.