Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет повторное проведение экзамена 21 июня для участников испытаний 17 мая из Баку, Сумгайыта и Абшеронского района из-за неблагоприятной погоды в день его проведения. Об этом сообщает пресс-служба ГЭЦ.

«Семнадцатого мая 2026 года на базе общего (9-летнего) среднего образования прошли экзамены. Однако в этот день в ряде районов Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе наблюдались неблагоприятные погодные условия. В связи с этим для тех, кто участвовал в испытаниях или не смог добраться до экзаменационных пунктов, назначено повторное проведение экзамена 21 июня», – говорится в сообщении.

В Государственном экзаменационном центре уточнили, что к повторной сдаче допускаются только те школьники и абитуриенты, которые должны были проходить испытания именно в указанных городах и районе.

Абитуриенты, зарегистрировавшиеся в этом году для участия в конкурсе колледжей на базе 9-летнего образования и желающие пройти повторное испытание, смогут подать заявку 25–26 мая через специальную ссылку, которая будет размещена на сайте центра.

При этом предусмотрены следующие условия:

для абитуриентов, получивших пропуск на экзамен 17 мая, но не сумевших явиться из-за опозданий, вызванных непогодой, повторная сдача проводится бесплатно;

те, кто уже участвовал в экзамене, при желании могут пройти его повторно, однако в этом случае предусмотрена оплата в установленном порядке.

Учащиеся, не подавшие документы для поступления в колледж, но обязанные сдавать экзамен 17 мая в Баку, Сумгайыте и на Абшероне, в том числе ученики IX классов текущего и прошлых лет, пропустившие апрельские выпускные испытания по различным причинам и по которым были направлены обращения в центр, а также лица, желающие пройти итоговую аттестацию за IX класс в формате экстерната, могут обратиться в свои школы с 25 по 27 мая для участия в повторной сдаче 21 июня.

Тем, кто не планирует участвовать в испытании 21 июня, предоставлена возможность сдать его в сентябре – в рамках традиционной осенней пересдачи.