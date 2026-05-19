Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава МИД Судана Мохиеддин Салим Ахмед Ибрахим подписали в Баку соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических паспортов. Об этом сообщает МИД республики.

В ходе встречи стороны рассмотрели широкий круг вопросов азербайджано-суданского сотрудничества, включая перспективы взаимодействия в политической, экономической, гуманитарной, образовательной, энергетической, сельскохозяйственной и инвестиционной сферах.

Была подчеркнута необходимость активизации политического диалога, расширения взаимных визитов и регулярных консультаций между внешнеполитическими ведомствами. Отдельно отмечено развитие взаимодействия и взаимная поддержка в рамках международных организаций, включая ООН, Организацию исламского сотрудничества и Движение неприсоединения.

Байрамов проинформировал суданскую сторону о масштабных восстановительных работах и разминировании на освобожденных территориях в постконфликтный период, а также о региональных инициативах Азербайджана в сфере транспорта и связности. В свою очередь, Судан выразил интерес к азербайджанскому опыту в области государственного управления, системы ASAN, цифрового развития и инфраструктурного строительства, а также поблагодарил за предоставление образовательных стипендий суданским студентам.

