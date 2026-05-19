Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Маврикия Дарамбером Гокхулом.

Ильхам Алиев поблагодарил президента Маврикия за участие в мероприятии WUF13 и отметил, что его визит также создал хорошую возможность для обсуждения развития двусторонних отношений. Президент выразил удовлетворение уровнем политических отношений между двумя странами.

Президент Маврикия поблагодарил главу азербайджанского государства за приглашение на форум. Дарамбер Гокхул также отметил значение визита с точки зрения обсуждения различных аспектов двустороннего сотрудничества.

Он сообщил, что в рамках визита в Баку посетил центр ASAN xidmət, условия и организация работы которого произвели на него большое впечатление. По его словам, Маврикий заинтересован во внедрении подобного опыта у себя в стране.

Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан уже сотрудничает с различными государствами по внедрению модели ASAN и готов оказать Маврикию поддержку и поделиться своим опытом.

Гость подчеркнул важность проведения в Азербайджане такого глобального мероприятия, как WUF13.

Дарамбер Гокхул также поблагодарил президента Азербайджана за предоставленные студентам из Маврикия образовательные стипендии и выразил надежду на возможность расширения этой программы в будущем.

В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в рамках международных организаций, отметили важность взаимных визитов и контактов на различных уровнях для расширения партнёрства. Также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в сферах экономики, инвестиций, энергетики, включая возобновляемую энергетику, туризма и других областях.