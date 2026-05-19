Азербайджан ведет комплексную работу, направленную на формирование в стране регионального хаба искусственного интеллекта (ИИ) и развития инфраструктуры обработки данных, заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов в рамках WUF13 в Баку.

По его словам, страны Южного Кавказа, Центральной Азии, а также соседние рынки демонстрируют высокий спрос на электроэнергию.

Он отметил, что в краткосрочной перспективе Азербайджан планирует ввести до 2 ГВт новых энергомощностей за счет реализации масштабных проектов в сфере зеленой энергетики, конкурентных тарифов и расширения цифровой инфраструктуры. «Все это создает преимущества для Азербайджана», – подчеркнул замминистра.

Мамедов также сообщил, что ведутся переговоры о долгосрочном сотрудничестве с крупными глобальными технологическими компаниями и гиперскейл-провайдерами. Он добавил, что Национальный центр ИИ и академия искусственного интеллекта готовят квалифицированные кадры для разработки и управления ИИ-решениями, включая создание большой языковой модели на азербайджанском языке для государственных услуг.