Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду отказался выйти на церемонию награждения, чтобы получить серебряную медаль Лиги чемпионов АФК 2.

В финальном матче саудовский клуб проиграл команде из Японии «Гамба Осака», пишет «Газета.ру».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде, завершилась с результатом 0:1. Единственный гол в этой игре оформил Денис Хуммет на 30-й минуте. Роналду вышел на поле в стартовом составе, однако отличиться результативными действиями не отличился.

За наградами команду выводил главный тренер Жорже Жезуш. А Роналду — капитан команды — на церемонию не вышел.