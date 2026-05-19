Хосеп Гвардиола покинет пост главного тренера «Манчестер Сити» по окончании нынешнего сезона. Об этом в Instagram сообщил журналист Фабрицио Романо.

Он утверждает, что решение уже принято внутри клуба, а официальное объявление — вопрос ближайшего времени. При этом действующее соглашение тренера с «Сити» рассчитано до лета следующего года.

Романо также назвал имя преемника испанца. По его словам, горожан возглавит бывший тренер «Челси» Энцо Мареска.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. При нем команда шесть раз стала чемпионом Англии, впервые в своей истории выиграла Лигу чемпионов. Всего испанец завоевал с «горожанами» 20 трофеев.