Криштиану Роналду включен в окончательный состав сборной Португалии на чемпионат мира 2026 года, сообщила национальная федерация.

41-летний форвард может войти в историю: вместе с Месси он может стать первым игроком, принявшим участие в шести мундиалях.

На счету Роналду — 8 голов в 22 матчах чемпионатов мира. Лучшим результатом сборной Португалии с ним в составе является четвертое место на турнире в 2006 году, когда португальцы в матче за бронзовые медали проиграли немцам (1:3). На последнем чемпионате мира, который прошел в 2022 году, сборная Португалии в четвертьфинале проиграла команде Марокко (0:1).

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе Португалия сыграет с Узбекистаном, Колумбией и ДР Конго.