«Что было бы, если бы» — примерно так можно сформулировать инициативу Жозепа Борреля, опубликованную им в испанском издании El Pais и продвигаемую в Европе бывшим Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. По сути, высокопоставленный в недавнем прошлом брюссельский чиновник предлагает разделить Европу на «своих» и «чужих», то есть — расчленить ее из соображений меркантильных, военных и политических. Почему эта публикация появилась именно сейчас, и не выглядит ли она «пробным шаром», запущенным Боррелем в ЕС, и без того стоящим на грани «развода»?

В последнее время тема «цивилизованного развода» между двумя еще вчера дружественными друг другу государствами приобрела некоторую популярность. Цивилизованно разводиться, конечно, лучше, чем яростно воевать, — вопрос, однако, в цене, которую «разбежавшиеся» стороны должны заплатить. Такую ассоциацию вызывает вышеуказанная статья в испанском издании, одним из авторов которой является Жозеп Боррель — бывшая гроза Евросоюза, несколько подзабытый, но весьма энергичный. И не только на внутриевропейском направлении, о чем будет сказано ниже, но и на южно-кавказском — с прицелом на Азербайджан.

Авторы статьи предлагают создать группу государств-членов, готовых двигаться вперед, особенно в тех сферах политики, где совместный прогресс всех 27 стран ЕС в обозримом будущем недостижим (перевод ИноСМИ). «В таком опасном мире, когда наша безопасность и само существование находятся под явной угрозой, мы не можем допустить, чтобы одна-единственная страна могла тормозить всех остальных», — пишут авторы статьи.

По их мнению, Евросоюз обеспечил Европе более 70 лет мира (?) и процветания, однако он не был рассчитан на мир, где «доминируют континентальные империи». Именно поэтому у нынешнего Союза должно сформироваться более крепкое ядро: «Европа — это стареющий континент, отстающий от США и Китая по темпам роста и производительности. Он страдает от низких инвестиций и испытывает все больше проблем с поддержанием своей социальной модели. В то же время Евросоюз столкнулся с глубокой геополитической трансформацией: с востока его безопасности угрожает Россия, а традиционный союзник — Соединенные Штаты — стал в лучшем случае ненадежным партнером, а в худшем — враждебной державой».

На извечные вопросы «Что делать?» и «Кто виноват?» Боррель и соавторы, не дождавшись выдвижения «решительных инициатив по укреплению Союза», выдвинули собственные. Главной проблемой они считают отсутствие консенсуса между всеми странами ЕС. И если бы пакет мер, предложенных Энрико Летта и Марио Драги (итальянские политики и государственные деятели), был реализован (стимулирование роста и повышение конкурентоспособности, завершение создания единого рынка и мобилизация государственных и частных инвестиций в ключевые секторы; ликвидация национальных барьеров в сфере финансовых услуг и т.д.), это «стало бы мощным импульсом для экономики ЕС».

Речь, как видим, идет о сослагательном наклонении, но даже если бы оно перешло в Present Continuous, то и этого было бы недостаточно. Ведь «последние события наглядно демонстрируют необходимость срочных изменений. Война в Иране, блокада Ормузского пролива и бомбардировки в Ливане показали, как даже выпуск совместного заявления может быть затруднен вето одного-единственного государства-члена. Ранее Виктор Орбан заблокировал кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины, а также двадцатый пакет санкций против России, что поставило под угрозу безопасность всего континента». Впрочем, это далеко не весь перечень претензий Борреля и соавторов к Евросоюзу.

«Есть ли решение этой ситуации?» — задаются они вопросом. И отвечают: есть: «…если мы не хотим мириться с текущим положением дел и ставить под угрозу будущее Европы как самостоятельного игрока на мировой арене, настало время создать группу государств-членов, готовых двигаться вперед».

Какие чаяния (и тут снова вступает сослагательное наклонение) возлагаются на группу: «завершила бы формирование внутреннего рынка, приняла бы единое решение в вопросах евро, налогообложения и масштабных инвестиций в технологии, климатическую политику, энергетическую независимость на основе возобновляемых источников и оборонную продукцию. Она учредила бы Европейский совет безопасности и систему обороны с гражданскими компетенциями и собственной цепочкой командования, а также внедрила бы принятие решений большинством голосов во всех областях, включая финансовую, внешнюю политику, налогообложение и оборону».

То есть «такой Союз в рамках Союза мог бы быть создан на основе усиленного сотрудничества однородного состава, подкрепленного рамочным соглашением, которое регулировало бы процесс принятия решений и обеспечивало демократический контроль. …Мы убеждены, что если Германия, Франция, страны Бенилюкса, Польша и Испания возглавят предложение по созданию открытой для всех «Европы 2.0», она станет мощным магнитом для других государств-членов, которые до сих пор колебались в поддержке необходимых реформ. Поэтому мы призываем граждан мобилизоваться, а европейских лидеров — действовать с духом новаторства».

Вот такая декларация (в духе торжественного заявления) выпущена на европейские политические просторы. То есть Европе предлагают некий союз в союзе, «Европу 2.0», что, скорее, вызывает ассоциацию с забитыми голами ЕС в собственные ворота.

Похоже, Боррель и его единомышленники запустили «пробный шар» с целью прощупать ситуацию (кто примкнет и как отреагируют), либо бывший высокопоставленный чиновник решил напомнить о себе фактически планом раздела Европы на «своих» и «чужих» по трагически известному принципу: «Кто не с нами, тот против нас». Вполне по-большевистски, если «переложить» в духе времени похожее высказывание, приписываемое Иисусу Христу, а гораздо позднее популяризированное в СССР в годы террора. Вспомним также широко распространенное в англоязычных странах You’re either with us, or against us, с легкой руки Джорджа Буша объявившего войну терроризму в 2001 году.

Отметим также, что «новые идеи» (довольно беспомощные, а потому не реализованные) появляются в Европе перед очередными выборами в Европарламент, после которых ЕС может сильно «поправеть», а по сути — расколоться еще глубже. В этой связи вспомним заявление Борреля, в соответствии с которым «Европа — это сад, а остальной мир, бóльшая часть других стран мира, — это джунгли». Восприятие этого высказывания может быть вольным. К примеру, уж не франкист ли Боррель, и не навязывает ли он Европе соответствующую старо-новую идеологию, например, близкую к «третьему Рейху» внутри ЕС, где одни — «цветы в саду», а другие — «сорняки», требующие «селекции» (не насильственной ли?)

Еще один момент: США, по сути, ориентированы на раскол ЕС, и никакого формирования «могучей кучки» в виде «Европы 2.0» они не допустят, что до определенной степени и с определенным раскладом сил устроит и Россию. А ведь Боррель в качестве «врага» ЕС упомянул именно США, позабыв об их «ядерном зонтике» над Европой.

Еще один многоговорящий сюжет (из множества других): по сути, Боррель вступает в революционную борьбу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которую он обвиняет в превышении должностных полномочий, усилении ее участия во внешней политике ЕС. Собственно, суть обвинения в адрес фон дер Ляйен заложена, если копнуть глубже, и в идее «Европы 2.0».

Заметим, что Боррель не одинок в своей критике главы ЕК, и раскол в рядах ЕС, включая недовольство политикой фрау Урсулы, фактически начался. Процесс этот многоплановый, обусловленный политическими, милитаристскими, экономическими, идеологическими и иными разногласиями в странах Евросоюза с определенной компонентой внешнего давления и амбиций первенства в ЕС. Его странам, по факту, не оставили возможности суверенного выбора в вопросах внешней политики (это, кстати, видно на примере отношения к Азербайджану) и внутренней безопасности, не говоря уже о том, что именуется «традиционными ценностями» того или иного государства. И Боррель о многом умолчал, включая то, что создание в Европе «Европейского оборонного союза» из стран-членов ведет к расколу не только ЕС, но и НАТО.

И по большому счету боррелевский «Союз в Союзе» и «Европа 2.0» служат той же цели: аплодирующих, злорадствующих и тяжело вздыхающих в итоге будет много.

Выше был упомянут Азербайджан. Раскрывая скобки: на днях в распоряжение Minval Politika попали скандальные видеоролики, главными фигурантами которых являются бывший прокурор Международного суда ООН Луис Окампо (платный армянский лоббист), его сын Томас и одно неустановленное лицо, беседа которых в том числе сводилась к тому, что «Пашиняна надо убрать». А еще у него (Окампо-старшего) «есть компания» с «очень толковым человеком в штате», способная «ставить вопросы, направлять их и оказывать давление на комиссара фон дер Ляйен и таким образом корректировать европейскую политику». А «очень толковым человеком» оказался, исходя из прямой речи отставного прокурора, покинувшего свой пост с грандиозным скандалом, не кто иной, как Жозеп Боррель — активный участник антиазербайджанских кампаний в институтах власти Евросоюза. С расшифровкой откровений Окампо, в том числе касающихся Борреля, можно ознакомиться на сайте Minval.

Словом, «садовод» Боррель энергично «вставляет свои пять копеек» не только в вопросы безопасности и «обустройства» Европы, но и Южного Кавказа — с откровенным вмешательством во внутренние дела «этих джунглей» по законам «джунглей» европейских.