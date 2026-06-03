Посол Азербайджана в Бахрейне Джавидан Гусейнов вручил копии верительных грамот министру иностранных дел королевства Абдуллатифу бин Рашиду аль-Заяни. Об этом сообщили в МИД Бахрейна в соцсети X.

Министр пожелал успехов азербайджанскому послу в выполнении дипломатической миссии и подтвердил заинтересованность Манамы в дальнейшем укреплении дружественных отношений и сотрудничества с Баку.

В свою очередь Гусейнов выразил удовлетворение назначением на должность и отметил позитивную динамику развития азербайджано-бахрейнских отношений в различных сферах. Он подчеркнул готовность прилагать усилия для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества.