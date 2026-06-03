Военные юристы Азербайджана и Беларуси провели рабочую встречу в Баку в рамках плана двустороннего военного сотрудничества. Об этом говорится в сообщении Минобороны республики.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам организации юридической службы, военного законодательства, а также практического опыта служебной деятельности военных юристов.

Отдельное внимание было уделено приведению военного законодательства обеих стран в соответствие с нормами и принципами международного права. Также были обсуждены и другие актуальные вопросы взаимодействия.