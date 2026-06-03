Кремлевский идеолог Александр Дугин предложил заселить российские мегаполисы роботами и передать им руководство над городами. По его мнению, массовая роботизация должна стать одной из ключевых целей развития страны независимо от финансовых ограничений.

«Мы станем не рабовладельцами, а робовладельцами», — заявил Дугин, рассуждая о том, как будет выглядеть Россия будущего. По его словам, стране необходима масштабная программа роботизации и передача управленческих функций искусственному интеллекту. «Мы должны заселить страну армией русских роботов. Не будет денег на роботов — напечатаем… Во главе каждого города будет стоять робот», — сказал философ.

По мнению Дугина, роботизация должна быть частью образа будущей России.

Дугин отметил преимущества роботов по сравнению с человеком. «Во-первых, они интереснее. Во-вторых, они сообразительнее, потом они работоспособные. Не окружены плотью, которая обычного человека тянет поспать, поесть, пройтись-прогуляться. Они сосредоточены на своей цели… Мне кажется, надо быть как роботы. Тогда нас не заменят», — подчеркнул он.