Азербайджан и Европейский союз согласовали текст документа «Приоритеты партнерства» и возобновили обсуждение вопросов стратегического взаимодействия. Об этом сообщили в представительстве ЕС в стране.

Согласно информации, в Баку состоялись продуктивные переговоры между ЕС и Азербайджаном, приуроченные к 30-летию партнерства. Переговорщики предварительно согласовали текст «Приоритетов партнерства» и возобновили переговоры по новому двустороннему соглашению о стратегическом партнерстве. В представительстве ЕС заявили, что основное внимание уделяется укреплению диалога, развитию связей и расширению экономического сотрудничества.

В ЕС также напомнили, что Совет Евросоюза 14 ноября 2016 года утвердил мандат для Еврокомиссии и высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров с Азербайджаном по новому соглашению. Оно должно заменить документ о партнерстве и сотрудничестве, действующий с 1996 года.

Соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС включает четыре блока. При этом часть вопросов, в основном в торгово-экономической сфере, остается открытой.