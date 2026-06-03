Военная делегация Кыргызстана посетила Азербайджан в рамках плана двустороннего сотрудничества на 2026 год. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

Начальник Главного управления внутренней безопасности и расследований Министерства обороны генерал-майор Азер Ибрагимов провел встречу с делегацией Кыргызстана. Гостям была представлена подробная информация об основных направлениях деятельности Главного управления, а также проведен брифинг по вопросам внутренней безопасности.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в сфере военной безопасности, подчеркнув важность взаимного обмена опытом.

Кроме того, были рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия по данному направлению, а также даны ответы на интересовавшие членов делегации вопросы.

В завершение встречи состоялся обмен подарками и было сделано совместное фото на память.