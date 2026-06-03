В Азербайджане предлагается расширить основания для утраты статуса вынужденного переселенца. Соответствующие поправки к закону обсуждены на заседании комитетов Милли Меджлиса по труду и социальной политике и по правам человека.

Согласно изменениям, гражданин будет утрачивать статус вынужденного переселенца в случае отказа от предоставленного государством жилья.

Переходные положения предусматривают, что переселенцы, которые до вступления закона в силу были безвозмездно обеспечены жильём на освобождённых от оккупации территориях взамен прежнего места проживания, утратят данный статус с момента вступления закона в силу.

Поправка также закрепляет, что предоставление нового жилья будет считаться полным восстановлением права собственности гражданина.

Также предлагается изменить механизмы социальной поддержки вынужденных переселенцев.

В настоящее время меры социальной защиты, предусмотренные указанным законом, сохраняются в течение трёх лет с момента создания условий для возвращения вынужденных переселенцев к прежнему месту проживания. Для лиц, приравненных к вынужденным переселенцам, эти меры действуют до момента создания условий для возвращения либо до их постоянного расселения.

Согласно проекту, меры социальной защиты, предусмотренные законом, будут сохраняться в течение трёх лет со дня утраты гражданином статуса вынужденного переселенца.

По действующему законодательству самостоятельное временное размещение вынужденных переселенцев допускается только в том случае, если это не нарушает права и законные интересы других лиц. При возникновении таких ситуаций соответствующие органы исполнительной власти обязаны обеспечить переселение вынужденных переселенцев в другое жилое помещение в пределах того же населённого пункта.

Поправка предусматривает отмену требования о предоставлении жилья именно в пределах того же населённого пункта. Иными словами, при возникновении подобных ситуаций соответствующие органы исполнительной власти должны будут предложить вынужденным переселенцам другое жилое помещение.

Согласно переходным положениям, для вынужденных переселенцев, которые до вступления закона в силу были безвозмездно обеспечены другим жильём на освобождённых от оккупации территориях взамен прежнего места проживания, срок действия мер социальной защиты, предусмотренных законом, будет исчисляться с момента предоставления такого жилья.