Антикоррупционный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении пророссийского блогера Мики Бадаляна по фактам предполагаемой дачи избирательных взяток гражданам, проживающим в России. Об этом сообщают армянские СМИ.

Речь идет о предложениях услуг и иных преимуществ при условии участия в очередных выборах в Национальное собрание Армении.

В ведомстве принимают меры по установлению лиц, проживающих за рубежом и предположительно получивших взятки, а также по привлечению их к ответственности в соответствии с законодательством.

Комитет также призвал граждан, получивших или располагающих сведениями о подобных предложениях, сотрудничать со следствием и предоставлять известные им данные и обстоятельства. Кроме того, гражданам рекомендовано воздерживаться от любых действий, связанных с получением или предложением взяток и иными нарушениями избирательного законодательства.