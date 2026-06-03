В Азербайджан ожидается прибытие еще одной группы из 30 украинских детей, которые примут участие в программах социальной и психологической реабилитации. Об этом заявил заместитель председателя правления Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Парвиз Сафаров.

По его словам, недавно в Азербайджан прибыла очередная группа детей из Украины. В течение 10 дней они будут участвовать в организованных мероприятиях в Баку и Габале, включая отдых, арт-терапию, занятия йогой и другие программы, направленные на их социально-психологическую реабилитацию.

Он отметил, что восстановительные мероприятия пройдут в Детском реабилитационном центре в Габале. Кроме того, для детей предусмотрено знакомство с историей и культурным наследием Азербайджана.

По его словам, подобные программы будут продолжены.

Отметим, что общее число украинских детей, прошедших реабилитацию в азербайджанских центрах, достигло 624.