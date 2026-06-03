Премьер-министр Никол Пашинян после выборов в Армении планирует отправиться в Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом он заявил на предвыборной встрече с избирателями в Мартуни.

Пашинян пообещал после переизбрания на июньских парламентских выборах решить все проблемы, имеющиеся с поставками армянской продукции в Россию, и даже увеличить экспорт в страны Евразийского экономического союза.

Армянский премьер также рассказал о своем телефонном разговоре с президентом России 1 июня, заявив, что он прошел в теплой и дружественной атмосфере, поскольку у них сложились «очень дружественные и теплые отношения».