Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обеспокоен риском поражения партии «Ликуд» на предстоящих парламентских выборах на фоне давления со стороны США, связанного с возможным прекращением боевых действий в Ливане. Об этом сообщает портал Al Monitor со ссылкой на источники.

«Давление США ставит под угрозу стратегию Нетаньяху на выборах. Сомнениям теперь подвергаются все военные достижения, ставится вопрос о способности Нетаньяху добиться хоть какой-то победы. Но это уже точно не та «полная победа», которую он обещал после террористических атак 7 октября 2023 года. И это напрямую повлияет на предстоящие выборы», — отметил один из собеседников портала.

В частности, речь идет о требовании президента США Дональда Трампа не наносить удары по Бейруту, с которым израильская сторона была вынуждена согласиться. Предвыборная кампания Нетаньяху, как отмечается, во многом строится на теме обеспечения безопасности Израиля и достижениях в противостоянии с ливанской организацией «Хезболла», палестинским движением ХАМАС в секторе Газа и Ираном.

Другой источник портала указал, что в случае, если возможное соглашение о прекращении огня, которое может быть заключено администрацией Трампа с Ираном, не приведет к демонтажу иранской ядерной программы, а ситуация в Газе и Ливане останется нерешенной, Нетаньяху может столкнуться с крайне сложной ситуацией перед выборами. По его словам, премьер-министру придется пересмотреть свою стратегию, поскольку ему необходимы конкретные достижения для избирательной кампании. Он также добавил, что прежняя уверенность Нетаньяху в поддержке Трампа теперь может обернуться для него политическими трудностями.