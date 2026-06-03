МИД Великобритании вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина из-за инцидента с падением российского беспилотника на территории Румынии. Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.

«Великобритания твердо поддерживает Украину, Румынию и всех наших союзников по НАТО и будет защищать каждый дюйм территории НАТО», — говорится в сообщении.

Напомним, ночью 29 мая российский ударный беспилотник врезался в крышу жилого дома в Галаце, повредив конструкцию и вызвав пожар в коридоре квартиры на верхнем этаже. Пострадали двое жильцов.