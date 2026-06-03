Пропускная способность Среднего коридора в ближайшие три года может вырасти в четыре раза – с нынешних 5 млн до 20 млн тонн грузов. Такой прогноз на Международном транспортно-логистическом форуме в Баку озвучил менеджер Ассоциации транспортных инноваций (TIA), бывший вице-министр транспорта и коммуникаций Литвы Юлиус Скацкаускас.

Менеджер TIA отметил, что для дальнейшего укрепления позиций маршрута необходимо обеспечить его надежность, безопасность и устойчивость. При этом, по его словам, несмотря на сохраняющиеся «узкие места» и необходимость модернизации отдельных участков инфраструктуры, развитие Среднего коридора идет в верном направлении.

Он также обратил внимание на реализуемые в Азербайджане инфраструктурные проекты, в частности на расширение пропускной способности железнодорожной магистрали Баку–Тбилиси–Карс, подчеркнув их значение для повышения эффективности грузоперевозок.

Скацкаускас отметил, что транспортная отрасль обеспечивает около 12% ВВП Литвы — это один из самых высоких показателей среди европейских стран. По его словам, литовский бизнес заинтересован в расширении сотрудничества в рамках Среднего коридора и изучает возможности участия в проектах транспортно-логистической инфраструктуры региона.