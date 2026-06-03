Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что экономическое давление России на Армению может привести к обратному эффекту, и призвал Москву не идти по неверному пути. Об этом он заявил в интервью Factor TV.

«Я хочу дать один дружеский совет: тот стиль действий, который они (российская сторона) избрали, в Армении работать не будет и произведет обратный эффект. Призываю их не повторять тех же ошибок, которые они совершали в прошлом», – сказал Симонян.

При этом спикер парламента Армении отметил, что Ереван не стремится к обострению, однако намерен решать и решит экономические проблемы в случае продолжения санкционного давления. Он заявил, что после событий в Карабахе, действий миротворцев, а также на фоне ряда геополитических процессов и «наглого» поведения российских телеканалов подобные шаги лишь отдаляют российскую сторону от населения Армении.

«И эти шаги будут отталкивать не от армянских властей, поскольку в Армении власть формирует народ, а от тех, кто делает такие вещи», – пояснил он.

Отвечая на ремарку о том, что происходящее может быть связано с внешней политикой Армении, спикер подчеркнул, что российская сторона применяет аналогичный подход и к другим государствам. «Мы даже не реагируем и не делаем каких-либо политических шагов», – добавил он.