Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот новоназначенного посла Великобритании Дункана Нормана. Об этом сообщает МИД Республики.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы азербайджано-британских отношений, а также вопросы региональной и международной повестки.

Было отмечено, что сотрудничество между двумя странами успешно развивается в политической, экономической, энергетической, торговой, инвестиционной, образовательной и других сферах. При этом подчеркивалось, что отношения выведены на уровень стратегического партнерства, а дальнейшее расширение контактов на высшем уровне и экономическое взаимодействие имеет важное значение.

Байрамов проинформировал британского дипломата о ситуации в регионе, реалиях постконфликтного периода и процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном.

В свою очередь, Норман выразил удовлетворение началом работы в Азербайджане и заявил о намерении содействовать дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами.