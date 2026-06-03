2 июня в Тбилиси состоялась долгожданная церемония ввода в эксплуатацию железной дороги Баку–Тбилиси–Карс после завершения масштабной реконструкции грузинского участка магистрали. В мероприятии приняли участие представители Азербайджана, Грузии и Турции, что подчеркивает стратегическое значение проекта для дальнейшего развития Среднего коридора.

Не менее важно и то, что в рамках проекта был реконструирован 153-километровый участок Марабда–Ахалкалаки и построен новый 27-километровый участок Ахалкалаки–Карцахи до турецкой границы. Завершенная модернизация позволила увеличить пропускную способность железной дороги Баку–Тбилиси–Карс с 1 до 5 млн тонн грузов в год, обновить станции, мосты, тяговые подстанции, системы сигнализации. Фактически речь идет о важном элементе транспортной системы, связывающей Центральную Азию, Каспийский регион, Южный Кавказ и европейские рынки.

Примечательно, что реконструкция осуществлена под будущий рост перевозок на фоне масштабной перестройки евразийской логистики. Сегодня речь идет уже не просто о железной дороге, а о формировании единой транспортной цепочки, включающей порты, железнодорожные линии, контейнерные перевозки, логистические центры и цифровое сопровождение грузов.

Значение этой работы особенно выросло на фоне войны в Украине, нестабильности вокруг Ирана и общей геополитической турбулентности. В этих условиях Средний коридор постепенно превращается из альтернативного маршрута в самостоятельное направление торговли между Китаем, Центральной Азией, Южным Кавказом, Турцией и Европой.

Параллельно развивается и институциональная основа маршрута. Азербайджан, Грузия и Турция усиливают координацию железнодорожных перевозок, согласовывают тарифы и работают над сокращением сроков доставки грузов. Для повышения эффективности маршрута создана компания BTKI Railways LLC, а в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута железные дороги Азербайджана, Казахстана и Грузии учредили совместное предприятие Middle Corridor Multimodal Ltd. Его задача — обеспечить единые логистические решения и повысить предсказуемость перевозок для бизнеса. В 2025 году к проекту в качестве полноправного участника присоединился Китай, что стало дополнительным подтверждением растущего значения Среднего коридора в евразийской торговле.

Показательно и то, что БТК используется не только странами Среднего коридора. Уже с 2019 года маршрут начал применяться для перевозки российских грузов, а позднее по нему были организованы регулярные перевозки между Россией и Турцией. Это свидетельствует о том, что железная дорога постепенно превращается в универсальный евразийский транспортный маршрут, востребованный различными участниками региональной торговли.

Обновленная БТК вписывается и в более широкий проект формирования Каспийского транспортного коридора, который Европейский союз продвигает в рамках инициативы Global Gateway. Для Брюсселя этот маршрут является одним из ключевых инструментов укрепления связей с Центральной Азией и Южным Кавказом, а также диверсификации торговых путей между Европой и Азией.

Дело в том, что после саммитов ЕС–Центральная Азия в Самарканде (2025) и активизации диалога между Европой, США и странами Центральной Азии Запад фактически начал рассматривать Средний коридор как один из ключевых инструментов экономического присутствия в регионе. Речь идет не только о торговле, но и о доступе к сырью, редкоземельным металлам, урану, критически важным минералам и энергетическим ресурсам Центральной Азии.

В этих условиях особое значение приобретает железная дорога Баку–Тбилиси–Карс. Именно она обеспечивает выход грузов из Каспийского региона на турецкую и европейскую железнодорожную сеть. Поэтому значительная часть грузопотоков, которые планируется привлечь в рамках развития Среднего коридора, неизбежно будет проходить через БТК. Фактически железная дорога становится одним из ключевых элементов транспортной инфраструктуры, обеспечивающей связь между Центральной Азией и европейскими рынками.

Что же касается для Азербайджана, то произошедшее событие для него имеет особое значение. Страна последовательно укрепляет свои позиции не только как поставщик энергоресурсов, но и как важнейший транспортный узел Евразии. Через азербайджанскую территорию проходят ключевые маршруты, связывающие Центральную Азию, Каспийский регион, Южный Кавказ, Турцию и европейские рынки. Именно поэтому развитие БТК, портовой инфраструктуры, Транскаспийского маршрута и связанных с ними логистических проектов становится частью долгосрочной стратегии по превращению Азербайджана в один из центральных узлов евразийской торговли.