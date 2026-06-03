Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон вступил в войну с Ираном, поскольку не может допустить появления у Тегерана ядерного оружия. По его словам, безопасность Израиля остается одним из ключевых приоритетов американской политики.

В интервью газете New York Post Трамп также подчеркнул, что «если бы не он, Израиля бы не было».

Кроме того, американский лидер подтвердил, что во время недавнего телефонного разговора в жесткой форме отчитал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, назвав его «чертовым сумасшедшим». Трамп объяснил свои слова обеспокоенностью из-за продолжающейся напряженности и конфликтов с Ливаном.

При этом президент США отметил, что сохраняет хорошие отношения с Нетаньяху и продолжает тесное сотрудничество с израильским правительством. «Я — президент военного времени. А он — премьер-министр военного времени», — заявил Трамп.