Литва ведет переговоры о возможном размещении американского ядерного оружия на своей территории. Об этом заявил министр обороны страны Робертас Каунас журналистам.

«Обсуждения действительно идут. Я не хочу сейчас вдаваться в детали, поскольку они засекречены, но переговоры продолжаются и Литва, безусловно, не остается в стороне», – цитирует Каунаса агентство BNS.

Как сообщает Financial Times, США рассматривают вариант размещения ядерного оружия в ряде европейских стран НАТО, которые ранее не участвовали в соответствующей программе. По данным издания, такой шаг может быть направлен на то, чтобы убедить союзников в сохранении их безопасности даже при сокращении обычной военной поддержки со стороны Вашингтона.

По информации трех собеседников газеты, обсуждается также возможность развертывания американских самолетов, способных нести ядерные боезаряды.