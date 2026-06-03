Азербайджан в сельском хозяйстве может и дает больше, чем Армения. Об этом «РИА Новости» заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для целей достижения устойчивого развития Борис Титов на ПМЭФ-2026.

«Мы будем замещать то, что теряем в Армении, Азербайджаном, потому что совершенно однозначно в сельском хозяйстве Азербайджан может больше и дает больше, чем Армения», – заявил Титов.

По его словам, Азербайджан занимает важное место среди поставщиков сельскохозяйственной продукции в Россию.

«Но и Россия поставляет в Азербайджан: наше зерно идет туда, а к нам – плодоовощная продукция оттуда», – отметил Титов.

Спецпредставитель российского президента подчеркнул, что отношения между двумя странами стабилизировались и развиваются устойчиво, а ранее выстроенные механизмы продолжают функционировать.

«Это крупные сферы сотрудничества: поставки топлива и энергетика, вопросы машиностростроительных поставок оборудования, инвестиции. Причем были инвестиции и с азербайджанской стороны в Россию, и с российской – в Азербайджан», – рассказал Титов.