Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести личную встречу с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи и не исключил, что такие переговоры могут состояться в будущем.

В интервью газете The New York Post Трамп отметил, что готов встречаться со всеми ключевыми участниками процесса урегулирования.

«Я хотел бы встретиться с ним. Я хотел бы встретиться со всеми. Мы, вероятно, встретимся когда-нибудь в зависимости от того, как все сложится», — сказал американский лидер.

Трамп также выразил уверенность, что Хаменеи напрямую участвует в переговорах между Тегераном и Вашингтоном и играет важную роль в принятии решений, касающихся завершения вооруженного конфликта.

По словам президента США, верховный лидер Ирана «безусловно участвует» в процессе принятия решений и оказывает влияние на ход переговоров между двумя странами.