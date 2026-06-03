Власти Кувейта приняли решение выдворить двух сотрудников дипломатической миссии Ирана в связи с атакой на международный аэропорт. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

Для вручения официальной ноты протеста во внешнеполитическое ведомство был вызван временный поверенный в делах Ирана. В документе содержится «решение о сокращении численности сотрудников посольства Ирана… и объявлении двух дипломатов персонами нон грата».

Дипломатам предписано покинуть территорию страны в течение 24 часов.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, решение принято в ответ на удары баллистическими ракетами и беспилотниками по гражданской инфраструктуре, включая международный аэропорт. В результате атак один человек погиб, по меньшей мере 63 получили ранения.