Кыргызстан впервые в своей истории избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН, сообщает ТАСС.

На состоявшемся в Генеральной Ассамблее голосовании Кыргызстан конкурировал за место в Совете Безопасности ООН с Филиппинами. По итогам четырех раундов страна смогла набрать необходимые две трети голосов членов Генассамблеи. В заключительном раунде за Кыргызстан проголосовали 142 государства.

С 1 января 2027 года в состав Совета Безопасности в качестве непостоянных членов также войдут Австрия, Зимбабве, Португалия, Тринидад и Тобаго. Они заменят Грецию, Данию, Пакистан, Панаму и Сомали, чьи полномочия истекают 31 декабря 2026 года.