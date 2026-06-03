Киев высоко оценивает поддержку Баку в организации программ реабилитации для украинских детей из Мариуполя. Об этом заявил журналистам посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

«Сегодня к нам присоединяется еще одна группа украинских детей из Мариуполя. Эти дети видели войну, и мы очень ценим поддержку со стороны руководства Азербайджана и всего азербайджанского народа за эту очень важную программу, которая объединяет наши страны и детей», – сказал он.

Отмечается, что в Азербайджан прибыла группа из 30 украинских детей, которые пройдут десятидневную реабилитацию.