Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране наблюдается дефицит рабочей силы в строительной отрасли, и призвал граждан искать работу внутри республики, а не за рубежом.

Выступая в ходе агитационной кампании в Гегаркуникской области, Пашинян напомнил, что после начала войны в Украине в 2022 году власти опасались сокращения возможностей для трудовой миграции. По его словам, правительство сделало ставку на увеличение объемов капитального строительства, чтобы создать рабочие места внутри страны.

«Сегодня строительных сил в Армении не хватает», — отметил премьер, подчеркнув, что многие компании, ранее работавшие за границей, теперь выполняют проекты на территории республики.

Ранее, 2 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в случае выхода Армении из ЕАЭС миграционные льготы на въезд в Россию для граждан аннулируются, а трудоустройство станет возможным только по патентам.