Очередное заседание азербайджано-украинской межправительственной комиссии состоится осенью в Украине. Об этом сообщил вице-премьер, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым.

«Среди вопросов повестки – развитие паромных перевозок, расширение торговли продовольственной продукцией, сотрудничество в сфере образования и науки, совместное развитие инноваций и технологий», – написал Шмыгаль в соцсети X.

Вице-премьер отметил, что на встрече также обсуждалась реализация договоренностей, достигнутых между президентами двух стран в сфере энергетики.

Стороны рассмотрели перспективы развития маршрутов транспортировки энергоносителей, в том числе поставок в страны ЕС с использованием украинской инфраструктуры.

По словам Шмыгаля, тестовая поставка азербайджанского газа в Украину в прошлом году подтвердила потенциал Трансбалканского маршрута для укрепления региональной энергетической безопасности.

«Также обсудили вопросы восстановления и повышения устойчивости украинской энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак. Азербайджанский бизнес готов инвестировать в украинские проекты. Мы готовы оказывать ему всестороннюю поддержку», – добавил он.