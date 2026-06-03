Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян демонстрирует очевидное нежелание проводить референдум по вопросу членства страны в ЕАЭС.

По его мнению, Пашиняну, вероятно, придется вести непростой разговор с европейскими спонсорами, если население не поддержит идею выхода Армении из ЕАЭС.

При этом секретарь Совбеза РФ полагает, что власти в Ереване понимают – без ЕАЭС и России Армении придется, «мягко говоря, тяжело».

Шойгу отметил, что газ для Армении в случае выхода из ЕАЭС может подорожать в 3–4 раза. По его словам, ЕС не готов брать на себя реальные расходы, а только покрытие разницы стоимости газа потребует порядка $1 млрд в год.

Он также заявил, что Россия не будет финансировать последствия возможного выхода Армении из ЕАЭС и связанного с этим кризиса.