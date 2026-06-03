Скончался генеральный секретарь Международного центра Низами Гянджеви Ровшан Мурадов. Об этом сообщается на странице центра в соцсети X.

Согласно информации, он скоропостижно скончался в Стамбуле, куда прибыл по рабочим вопросам и занимался организацией участия представителей центра в международной конференции.

«Ровшан занимался любимым делом – организацией участия Международного центра Низами Гянджеви в важной международной конференции в Турции. Он был одним из основателей центра и занимал пост генерального секретаря с первого дня его деятельности», – говорится в публикации.