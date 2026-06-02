В Ставропольском крае, на территории церкви «Сурб Рипсиме», установили копию памятника «Мы и наши горы». Приехали епископы, священники, представители армянских общин со всего Северного Кавказа — целый десант. Праздновали. Только вот вопрос: что именно они празднуют в 2026 году?

Баку и Ереван уже перевернули страницу многолетнего конфликта. Ильхам Алиев и Никол Пашинян, несмотря на сохраняющиеся разногласия, ведут страны к миру. Через Азербайджан в Армению уже идут транзитные поставки товаров, а Зангезурский коридор всё ближе к реализации. Именно это сегодня является реальной повесткой дня. А в России отдельные товарищи из Кремля, МИДа или, что вероятнее, из «глубинных структур» упорно продолжают ностальгировать по 90-м и 2000-м, когда Карабах был оккупирован, а сепаратистский проект «Арцах» кормили и лелеяли.

Установка этого памятника — далеко не безобидная «культурная акция». Это чёткий сигнал Баку: «Мы тему не закрыли». Попытка сохранить в российском пространстве образ «бедных карабахских армян», которых якобы до сих пор нужно защищать. Особенно мерзко это выглядит на фоне собственных российских проблем. По разным оценкам, с 2022 года Россия потеряла уже более 1,2 миллиона военнослужащих убитыми и ранеными, причём непропорционально сильно пострадали национальные республики и бедные регионы — Бурятия, Тыва, Дагестан, Забайкалье, Татарстан. Тысячи парней из этих мест не вернулись домой.

При этом целые области прозябают в нищете: в ряде субъектов реальный уровень бедности в глубинке превышает 15–20 %, а рождаемость рухнула до исторического минимума — коэффициент фертильности составляет около 1,37 ребёнка на женщину. Демография трещит по швам: естественная убыль населения продолжается, а молодое поколение активно «выкашивается» на фронте.

Но вместо того, чтобы заниматься своими людьми, некоторые в Москве продолжают лелеять чужой, уже мёртвый сепаратистский проект. Яркий пример — приём 9 мая в посольстве России в Ереване, где среди гостей спокойно сидел «спикер парламента Арцаха» Ашот Даниелян. Представитель несуществующего государства. Это уже не двойственность. Это откровенный плевок в реальность и на собственные публичные заявления. Время красивых заявлений и реальной политики должно совпадать. Пока что в этом вопросе Москва сильно отстаёт от жизни.

К слову, о самом памятнике. Скульптура «Мы и наши горы» была открыта 1 ноября 1967 года в Азербайджанской ССР. Автор — Саркис Багдасарян, родившийся в Ходжавендском районе Азербайджана и бывший гражданином Азербайджанской ССР. Памятник создан на средства государственного бюджета Азербайджана и изначально назывался «Карабахцы». Он посвящён долгожителям, а не «армянскому духу».

Первым прообразом стал Ширин Гасанов из Джебраильского района — азербайджанец, которому на тот момент исполнилось 150 лет. Об этом писали «Огонёк» и «Правда». И лишь в конце 80-х армянские националисты внезапно «вспомнили» о памятнике и превратили его в символ своей идентичности.

Москва может сколько угодно делать вид, что «ничего такого» не происходит. Но подобные жесты всё отчётливее показывают: на словах — мир и партнёрство, а на деле — попытки сохранить армянский реваншизм в качестве инструмента влияния на Южном Кавказе.

Но мир изменился. Карабахская страница перевёрнута. Пора и Москве наконец определиться: она за мирное развитие Южного Кавказа или продолжает держать в рукаве старые карты, которые уже давно не бьют?