Украина ожидает приезда переговорной группы из США, однако этот процесс затягивается. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на совместной встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

«К сожалению, мы сегодня не в фокусе. На мой взгляд, Иран – это вопрос номер один для Соединенных Штатов Америки. А затем идет вопрос Украины. К сожалению, мы находимся в очереди этих войн», – сказал Зеленский.

Он отметил, что именно США обладают наибольшим влиянием на Россию и способны подтолкнуть ее к завершению войны. При этом Зеленский заявил, что наиболее эффективным форматом переговоров считает участие как Соединенных Штатов, так и европейских стран.

«Но, как я и говорил, для нас все равно номер один – это закончить войну. И здесь нет альтернативы. И поэтому я откровенно говорил: мы поддерживаем любой формат. И я готов к прямым переговорам с Путиным, чтобы завершить эту войну, чем ждать в очереди, когда все закончат все конфликты в мире, а потом дойдет до нас очередь», – добавил украинский лидер.