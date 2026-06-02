В Азербайджане никогда не было выборов, на которых главным вопросом становилась бы Армения. Пока азербайджанские земли находились под оккупацией, в отношении Карабаха существовал жёсткий общенациональный консенсус: азербайджанские земли должны быть освобождены, оккупанты — изгнаны. Сегодня такой же общенациональный консенсус существует в отношении мирной повестки. В Армении же ситуация выглядит совершенно иначе. Стоит начаться очередной избирательной кампании, как в центре политической повестки вновь оказывается Азербайджан.

Выступления президента Ильхама Алиева, заявления официального Баку и региональная политика Азербайджана становятся предметом ожесточённых споров в Ереване. Причина проста: Азербайджан превратился в государство, способное определять политическую повестку Южного Кавказа. В том числе уже не первый год Азербайджан является главной темой внутриполитической повестки в Армении. Именно поэтому армянские политики вынуждены оглядываться на Баку даже во время борьбы друг с другом.

При этом армянскому обществу вновь пытаются продать старую страшилку о якобы существующей «азербайджанской угрозе». Реваншистские силы, мечтающие о возвращении во власть, продолжают строить кампанию на страхах, ненависти и азербайджанофобии. Для них это единственный политический капитал, который ещё не окончательно обесценился.

Честно говоря, после проигранной войны, после провала политики пограничных провокаций, после того, как молниеносные антитеррористические рейды Азербайджана поставили окончательную точку и привели к падению оккупационной хунты в Ханкенди, ереванскому политическому бомонду следовало бы сделать выводы и не играть с огнём. Более того. Азербайджан не собирается нападать на Армению. Баку добился своих целей на поле боя и сегодня заинтересован в мире, стабильности и развитии региональных коммуникаций. Однако это вовсе не означает, что реваншистам позволят вновь втянуть регион в авантюру. Если Роберт Кочарян или другие представители старой карабахской элиты попытаются вернуться к политике провокаций, они столкнутся с таким ответом, который окончательно похоронит их опасные иллюзии. Проще говоря, угрозу миру и стабильности сегодня создают как раз армянские реваншисты.

Особенно показательна риторика Роберта Кочаряна и его окружения. Сегодня к ним присоединился и Самвел Карапетян. Вместо разговоров о будущем страны они вновь разжигают ненависть к Азербайджану. Их политическая технология предельно проста: найти внешнего врага и убедить общество, что все проблемы происходят из-за него. Ну а они — единственные, кто с этим внешним врагом может справиться.

Подобная практика хорошо известна истории. Именно на культивировании ненависти и поиске «виноватых» строили свою популярность многие радикальные движения прошлого. На идеях реванша пришёл к власти Адольф Гитлер. Стоит ли напоминать, чем это закончилось для Германии? В этой связи невозможно не вспомнить скандальное заявление Кочаряна в Совете Европы о том, что армяне и азербайджанцы якобы не способны жить вместе. По сути, это была расистская декларация, направленная на оправдание политики этнического разделения. Неудивительно, что его преемник Серж Саргсян установил в центре Еревана памятник нацистскому пособнику Гарегину Нжде.

Сам Кочарян любит разглагольствовать о собственной незаменимости. Он неоднократно заявлял, что если бы находился у власти, Азербайджан никогда не смог бы вернуть Карабах. Более того, недавно он вновь попытался представить себя неким «сдерживающим фактором», заявив: «Можете быть уверены, что Алиев не нападёт на Армению, которой руковожу я. Это доказанный факт».

Однако факты говорят совсем о другом. Достаточно вспомнить четыре дня боёв в апреле 2016 года, когда впервые Азербайджан продемонстрировал в деле свою новую армию, и стало понятно, что расклад сил в регионе по сравнению с девяностыми изменился, а у конфликта есть военное решение.

Во время 44-дневной войны Роберт Кочарян, Серж Саргсян и Сейран Оганян приезжали в Карабах. Азербайджанская сторона прекрасно знала об их местонахождении. По имеющейся информации, рассматривался вопрос их задержания. Но, судя по всему, получив предупреждение от российских структур, Кочарян поспешно покинул регион и вернулся в Армению. Следом уехал Саргсян. Незадолго до освобождения Шуши Карабах покинул и Оганян. Такие вот «герои», которые предпочли бежать от наступающей азербайджанской армии, похоронив надежды, что вот сейчас они втроём организуют оборону, перейдут в контрнаступление и вообще завтра будут пить чай в Баку.

Дипломатия? В регионе тоже очень хорошо помнят, как Роберт Кочарян шумно анонсировал свой визит в Москву, обещал встретиться с «влиятельными людьми», но прямо перед поездкой у него «обнаружился» положительный тест на коронавирус. На редкость вовремя. Судя по всему, ни одну из встреч в Москве не удалось «заквасить», ехать и позориться Кочаряну тоже не хотелось, вот он и решил «короноваться».

Поэтому сегодняшние попытки изображать из себя несгибаемых героев выглядят особенно комично. Люди, которые не рискнули остаться рядом со своими сторонниками в решающие дни войны, сегодня пытаются учить других мужеству и государственному мышлению.

Карабахская эпоха закончилась. Закончились и политические времена, когда подобные персонажи могли безнаказанно торговать ненавистью и реваншистскими фантазиями. Но ответственность за совершённые преступления никуда не исчезла.

Именно поэтому Кочарян так часто вспоминает Карабах. Однако реальность для него гораздо прозаичнее, чем предвыборные лозунги. Родные места он сможет видеть лишь в воспоминаниях. А история ещё не сказала последнего слова в отношении тех, кто десятилетиями строил свою карьеру на оккупации, войне и межнациональной ненависти.