Российская сторона рассчитывает, что выбор Еревана будет исторически правильным в пользу укрепления братских отношений с Москвой. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я думаю, события последнего времени показывают, что [Армении] нужно делать выбор. Мы рассчитываем, что выбор будет исторически правильным в пользу укрепления традиционных, глубоких, братских отношений с Россией, отчего всегда выигрывал, и уверен, будет выигрывать армянский народ», — отметил он.