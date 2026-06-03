Армения потеряет собственную идентичность, если вступит в Евросоюз, как уже потеряла право называть свой бренди коньяком. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью «Вестям».

Политик указал, что в ЕС Армении обещают экономический рост, как когда-то обещали Украине. Однако украинскую продукцию так и не пустили на европейские рынки, так как она «неконкурентоспособна».

«А что будет продавать Армения? Вино они продают нам. Приехал Макрон, обнимались они с Пашиняном, ну и заключите договор, поставляйте вино во Францию. Нет, даже коньяк теперь у них уже бренди, потому что французы сказали: у вас это бренди. Они потеряют свою идентичность так же, как потеряли в Украине», — констатировал Володин.

Вместе с тем он подчеркнул, что народ Армении нужно отделять от «правящей верхушки», ведь именно она «ведет [страну] к пропасти». Володин также отметил, что Россия помогает и Армении, и ее народу, однако выступает против «лжи, двойных стандартов» в отношениях.

«Мы лишь за честные, открытые отношения и, конечно, взаимовыгодное сотрудничество. Дружба — это улица с двусторонним движением», — заключил председатель Госдумы.